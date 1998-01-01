الحساينة: البدء بإعادة إعمار المجمع الإيطالي بغزة

غزة / سما /

أعلن مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان، اليوم الخميس، عن بدء تنفيذ مشروع إعادة اعمار المجمع الإيطالي، الذي تعرض للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وأضاف في مؤتمر صحفي ، أنه سيتم طرح العطاء الخاص بتنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة .

ولفت إلى أن مشاريع المنحة الإيطالية (16.5 مليون يورو)، شملت إعادة ترميم البنايات المتضررة بشكل جزئي في حي الندى في شمال القطاع، كما يجرى العمل على تنفيذ مشروع إنشاء 75 وحدة سكنية، ومشروع إنشاء (111) وحدة سكنية والبنية التحتية والموقع العام لحي الندى، وكذلك إعادة تأهيل البنايات المتبقية، إضافة إلى إعادة اعمار برج المجمع الإيطالي بغزة.

وتطرق الحساينة إلى بدء صرف دفعة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار مخصصة لـ60 منشأة صناعية متضررة، و167 دفيئة زراعية، عبر المنحة الكويتية.

وأوضح الوزير الحساينة، أن الاشغال العامة شرعت مؤخرا بإعادة اعمار 700 وحدة سكنية بالتنسيق مع وكالة الغوث من خلال منحة المانية بقيمة 7 ملايين دولار، و10 ملايين دولار من الصندوق السعودي، كما يجري العمل على إعادة اعمار 200 وحدة سكنية بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ممولة من الصندوق السعودي وإدارة البنك الإسلامي للتنمية.