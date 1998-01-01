الاحتلال يرفض تقرير حقوق الانسان حول قتل المدنيين بغزة معتبرا أنه يحث على الاحتجاجات

القدس المحتلة / سما /

أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن رفضها لما ورد في التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول الانتهاكات الإسرائيلية وقتل المدنيين في قطاع غزة.

وبحسب قناة "كان" العبرية، قال"يسرائيل كاتس" القائم بأعمال الخارجية الإسرائيلية ، إن "إسرائيل ترفض التقرير وهو معادي منحاز ضد إسرائيل وهو مسرحية عبثية، وتمت كتابة هذا التقرير ممن يفتقرون فهم المسائل الأمنية".

وأضاف: "لا يجوز لأي طرف أن يحرمنا من حقنا في الدفاع عن النفس"، معتبرا أن التقرير يحث أهل غزة على الاحتجاجات عند الحدود.

وقال محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الخميس إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100 خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.

وأوضح تقرير اللجنة الأممية، "قتلت قوات الأمن الإسرائيلية وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات".

وأضاف التقرير بأن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.