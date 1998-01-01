لردع حماس عن التصعيد.. تدريب مفاجئ لجيش الاحتلال على عملية برية في غزة

غزة / سما /

كشفت وسائل اعلام عبرية، اليوم الخميس، عن استدعاء الجيش الإسرائيلي الكتيبة 12 التابعة للواء جولاني من نشاط ميداني في الشمال إلى تدريب مفاجئ يستمر مدة يومين في الجنوب بمناطق غلاف قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، إن سيناريو التدريب بمشاركة القوات البرية يحاكي القتال في غزة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن أهداف التدريبات ردع حماس عن التفكير بالقيام بحرب أخرى قد أن تبدأها بعملية برية محدودة أو بحدث ما خلال المظاهرات على الحدود.

وأكدت "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي وقادة كبار في الجيش الإسرائيلي أشرفوا على التدريب عن كثب وهم: قائد المنطقة الجنوبية اللواء هرتسي ليفي، وقائد ذراع البر اللواء كوبي براك.

وبحسب الصحيفة العبرية، التدريبات تأتي في ظل التخوفات من التصعيد مع حماس، والادعاءات القائلة بأن هناك عدم رغبة لدى قيادة الجيش الإسرائيلي بتشغيل القوات البرية.