  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لردع حماس عن التصعيد.. تدريب مفاجئ لجيش الاحتلال على عملية برية في غزة

الخميس 28 فبراير 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
لردع حماس عن التصعيد.. تدريب مفاجئ لجيش الاحتلال على عملية برية في غزة


غزة / سما /

كشفت وسائل اعلام عبرية، اليوم الخميس، عن استدعاء الجيش الإسرائيلي الكتيبة 12 التابعة للواء جولاني من نشاط ميداني في الشمال إلى تدريب مفاجئ يستمر مدة يومين في الجنوب بمناطق غلاف قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، إن سيناريو التدريب بمشاركة القوات البرية يحاكي القتال في غزة.

ولفتت الصحيفة،  إلى أن أهداف التدريبات ردع حماس عن التفكير بالقيام بحرب أخرى قد أن تبدأها بعملية برية محدودة أو بحدث ما خلال المظاهرات على الحدود.

وأكدت "يديعوت أحرونوت" العبرية،  أن رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي وقادة كبار في الجيش الإسرائيلي أشرفوا على التدريب عن كثب وهم: قائد المنطقة الجنوبية اللواء هرتسي ليفي، وقائد ذراع البر اللواء كوبي براك.

وبحسب الصحيفة العبرية، التدريبات تأتي في ظل التخوفات من التصعيد مع حماس، والادعاءات القائلة بأن هناك عدم رغبة لدى قيادة الجيش الإسرائيلي بتشغيل القوات البرية.

#الجيش الإسرائيلي #حدود غزة #مستوطنات غلاف غزة #حرب برية #حماس #كوخافي

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تعطيل دوام المدارس اليوم وتأخير دوام الموظفين بسبب الطقس

الحساينة يكشف موعد صرف المنحة الكويتية لقطاع غزة

مصرع شاب من القسام اثر حادث سير بمدينة غزة

آخر ضحايا خالد يوسف.. مذيعة سابقة في MBC

وفد حماس برئاسة هنية يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

اتفاق بين قطر و "الاونروا" لخلق فرص عمل لآلاف الخريجين بقطاع غزة

الحمدلله: أعدنا أموال المقاصة لاسرائيل بعد اقتطاعها نحو 42 مليون شيقل

الأخبار الرئيسية

مصادر :حماس تتسلم المختطفين الاربعة من مصر ومتوقع وصولهم اليوم غزة

محققون أمميون: رد إسرائيل على تظاهرات غزة يمكن أن يرقى الى "جرائم حرب "

موقع عبري : الجيش يستعد لرد حماس على قصف الليلة

هنية

هنية: ملف المفقودين الأربعة هو الأكثر أهمية في مباحثات القاهرة

الأحمد: مجهودات "روسيا" فشلت لأنها لم تتطرق لقضية رواتب موظفي غزة