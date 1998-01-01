غنيم يبحث مع البعثة الفرنسية ابرز المستجدات في المشاريع المائية

رام الله / سما /

التقى رئيس سلطة المياه في مكتبه اليوم بالبعثة الفرنسية التي ترأستها السيدة كاترين بونو ورافقها مدير المشروع في مقر الوكالة الفرنسية – باريس كوينت بالين لبحث تطورات العمل بالمشاريع التطويرية الممولة من الوكالة الفرنسية والتعاون المستقبلي بين البلدين في قطاع المياه.

وبحث اللقاء الخطوات التي يتم العمل عليها حاليا من أجل توقيع اتفاقية مشروع الحصاد المائي وإعادة الاستخدام في قطاع غزة والممول من الحكومة الفرنسية، والذي يهدف الى الحد من استنزاف الحوض الساحلي، وتوفير كميات مياه اضافية للزراعة بالاضافة الى العمل على تحسين القدرات التشغيلية والمؤسساتية في ادارة المياه الزراعية.

واوضح الوزير غنيم خلال اللقاء ان سلطة المياه تعمل على المضي قدما وفق الخطط المعدة لتنفيذ المشاريع والانتهاء من مراحل العمل اللازمة ان كان فيما يتعلق بمشاريع المياه او الصرف الصحي مثمنا في هذا الصدد دور الحكومة الفرنسية في دعم المشاريع التطويرية لقطاع المياه الفلسطيني.