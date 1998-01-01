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الحرازين:اختزال الحديث عن غزة فقط في الخطاب السياسي يخدم مخططات الانفصال

الخميس 28 فبراير 2019 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرازين:اختزال الحديث عن غزة فقط في الخطاب السياسي يخدم مخططات الانفصال


غزة / سما/


دعا القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الحرازين، إلى أوسع مشاركة في جمعة "باب الرحمة" إسناداً ونصرةً لأهلنا المرابطين في مدينة القدس المحتلة.
وقال الحرازين - عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة -  في تصريح صحفي :" لن يمنع سوء الأحوال الجوية، أهالي غزة من المشاركة الحاشدة في مخيمات العودة الخمسة انطلاقاً من واجبهم القيمي والوطني".
وأضاف " المرابطة على حدود قطاع غزة مشهد يغيظ عدونا، ويجعله يعيد حساباته إذا ما كان يُضمر أي سوء أو يحيك أي مخططات ضد قضيتنا". 
ونبّه الحرازين إلى خطورة اختزال الحديث عن غزة في الخطابات والحراكات السياسية، دون الإشارة إلى أن هذا الملف جزءٌ من المشهد والقضية الفلسطينية، مبيناً أن ذلك يخدم رؤى ومخططات الاحتلال الانفصالية للقطاع المحاصر.
ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي يحاول يائساً تركيع أهالي غزة بوسائل وأدوات مختلفة، مؤكداً أن كل ما قام به أثبت فشله وعدم جدواه.
وأشار الحرازين إلى أن غزة ليست وحدها المستهدفة بل كل فلسطيني على هذه الأرض المباركة، وحتى الوجود الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات في الدول الشقيقة المجاورة.
ودعا القيادي في "الجهاد الإسلامي" أبناء شعبنا إلى مزيد من الصمود والثبات في وجه الأعاصير والزوابع العاتية، مستبشراً بنصرٍ مؤزر كما وعدنا الله تعالى في كتابه الكريم.
 

#الجهاد #الحرازين #مسيرات العودة

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