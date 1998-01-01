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تيسير خالد يهنئ خالده جرار بتحررها من الأسر في سجون الاحتلال

الخميس 28 فبراير 2019 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

هنأ تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اتصال هاتفي الرفيقه المناضلة خالدة جرار بسلامتها وبتحررها من الأسر في سجون الاحتلال وعودتها الى صفوف رفاقها وأصدقائها ي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والحركة الوطنية الفلسطينية 

وأضاف : أفرجت قوات الاحتلال عن الرفيقة المناضلة والمتميزة خالده جرار القيادية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد اعتقال دام 20 شهرا ب قضتها في الاعتقال الاداري في سجون الاحتلال حيث كان الافراج عنها في ساعة مبكرة صباح اليوم على حاجز سالم العسكري الى الغرب من مدينة جنين ، لمنع الاهالي والرفاق والأصدقاء من تنظيم استقبال جماهيري لها ويليق بها وبمكانتها النضالية .

وأعرب تيسير خالد في المكالمة الهاتفية مع خالده وهي في طريقها من جنين الى نابلس لوضع اكليل من الزهور على ضريح والدها وأضرحة الشهداء عن سروره بعودتها الى رحاب الحرية لمواصلة الاضطلاع بدورها السياسي والنضالي المتميز بعد ان كانت قوات الاحتلال قد اعتقلتها في 2 تموز 2017 ، ومددت اعتقالها الاداري 4 مرات وعبر لها باسمه ورفاقه في الجبهة الديمقراطية عن التقدير والمحبة رفيقه بارزة وقيادة وطنية متميزة جديرة بكل الاحترام .

#تيسير خالد #سجون الاحتلال

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