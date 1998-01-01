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إيقاف لاعبين ونقل مباريات ضمن عقوبات الدوري

الخميس 28 فبراير 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيقاف لاعبين ونقل مباريات ضمن عقوبات الدوري


غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء الجولة العشرين من دوري الدرجتين الممتازة والأولى.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- نقل مباراة لنادي خدمات الشاطئ من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- نقل مباراة لنادي أهلي غزة من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- إيقاف مصعب أبو ظاهر حارس مرمى نادي خدمات المغازي مباراتين رسميتين, بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف طارق الهور لاعب أهلي النصيرات مباراتين رسميتين, بالاضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف معتصم عويضة لاعب الزيتون في بطولة "طوكيو 3" للشباب ٤ مباريات رسمية, بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

#إيقاف #الدوري #عقوبات

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