إيقاف لاعبين ونقل مباريات ضمن عقوبات الدوري

غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, على قرارات لجنة الانضباط بعد انتهاء الجولة العشرين من دوري الدرجتين الممتازة والأولى.

وجاءت العقوبات على الشكل التالي:

- نقل مباراة لنادي خدمات الشاطئ من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- نقل مباراة لنادي أهلي غزة من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- إيقاف مصعب أبو ظاهر حارس مرمى نادي خدمات المغازي مباراتين رسميتين, بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف طارق الهور لاعب أهلي النصيرات مباراتين رسميتين, بالاضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف معتصم عويضة لاعب الزيتون في بطولة "طوكيو 3" للشباب ٤ مباريات رسمية, بالإضافة إلى عقوبة الطرد.