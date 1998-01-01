السترة القميص أفضل مقاربة للارتقاء بطلتك

وكالات / سما /

أي رجل يتابع أخبار الموضة بات على دراية تامة بمصطلحات حتى الأمس القريب لم يكن لها وجود مثل "أثليجير" أو "سبورتس لوكس"، والتي تعني ما هو رياضي وكاچوال مع ما هو فاخر. التسميات هذه وغيرها من المصطلحات هي تجسيد لواقع معيش في عالم الموضة؛ حيث بات من المنطقي تماماً دمج أنماط لا علاقة لها ببعضها البعض مثل الجينز والسنيكرز والبلايزر. ولكن هناك تسميات أخرى يحتاج الرجل لمعرفتها، وهيالسترة القميص التي برزت وبقوة خلال المواسم الماضية.

ما هي السترة القميص؟

هي أكثر من قميص وأقل من سترة. تصنع من مواد مختلفة من ضمنها القطن، التويد والصوف عادة تكون غير مبطنة؛ لأن الغاية منها أن تشبه القميص وفي الوقت عينه السترة، وبالتالي كان لا بد من التضحية بالسماكة. هناك بعض الأنماط المبطنة، ولكنها عادة تسلب الغاية من السترة القميص، وبالتالي لا ننصح بها. ناحية التصميم بطبيعة الحال هي تجمع بين تصاميم القمصان والسترة وتلتزم بما هو مشترك بينهما. النمط هذا متنوع ومتعدد الاستخدامات وبالتالي أسهل طريقة ممكنة للارتقاء بطلتك.

السترة القميص تملك خصائص القميص لناحية الرسمية ولكنها أيضاً تملك الخصائص الكاچوال الخاصة بالسترة. الياقة المستقيمة الخاصة بها والجيوب ووزنها تجعلها مثالية لأن تكون جزءاً من مبدأ الطبقات؛ إذ يمكن اعتماد سترة فوقها أو معطف كما يمكن اعتمادها بشكل منفصل.

متى يمكنك ارتداء السترة القميص؟

السترة القميص مصممة كي يتم اعتمادها حين يكون الطقس في حالة من عدم الاستقرار ومتقلباً. أي إنها مثالية لفصلي الربيع والخريف بشكل عام وبعض أيام الشتاء أو الخريف حين تكون الحرارة معتدلة بشكل إجمالي.

السترة القميص العسكرية

النمط العسكري رائج منذ مدة، خلال السنوات الماضية راج مع النقوش العسكرية ولكن هذا النمط اختفى فاسحاً المجال أمام النمط العسكري لناحية اللون. السترة القميص العسكرية عملية وجميلة وأنيقة وتنفع لطلات مختلفة وهي تأتي بلوني الكاكي والأخضر مع أزرار معدنية. السترة القميص العسكرية يمكن اعتمادها مع السروال القماشي، ومع تيشرت أو قميص. خلال الفترات التي يميل فيها الطقس إلى البرودة يمكن اعتماد معطف فوقها. لناحية الحذاء يفضل اعتماد الأحذية الرياضية أو النمط الكاچوال للأحذية.

السترة القميص الچينز

مع هيمنة الدنيم الياباني على موضة الرجال مؤخراً فإن امتداده ليطال السترة القميص منطقي للغاية. السترة القميص الچينز تأتي بمختلف تدرجات الأرزق واللون الأكثر بروزاً هو الكحلي. القماش الخاص بالسترة القميص الدنيم عادة تتضمن مزيجاً من اللينين والقطن مع التصاميم اليابانية المميزة وطبعاً اللون اللافت.

عادة هكذا نمط يتماشى وبشكل مثالي مع القميص أو التيشرت، أما لناحية السروال فچينز سيلفدچ مثالي من أجل طلة الدنيم المزدوج التي تتميز وبشكل كبير عن طلة الدنيم المزدوج "التقليدية"، وذلك لأن السترة القميص هنا ستحدث كل الفارق الأنيق والمختلف.

السترة القميص الصوفية

السترة القميص الصوفية تميل لأن تمنحك شكل البلايزر الكاچوال أكثر من كونها قميصاً. عادة تكون واسعة إلى حد ما عند الكتفين ومصنوعة من الصوف الفاخر، ومن مزيج من الصوف الفاخر مع أنواع أخرى من الأقمشة .السترة القميص الصوفية هي خيار مثالي لكل رجل يبحث عن طلة الكاچوال الذكي كما أنها تنفع للطقس البارد إلى حد ما لكونها توفر الدفء، ولكنها أيضاً مثالية للطقس الذي يميل إلى الدفء وذلك لأن الصوف يسمح بالتهوية.

يفضل اختيار الألوان المحايدة الكحلي أو الرمادي أو الفحمي وتنسيقها مع التشينو مع حذاء سنيكرز أبيض أو بروغ جلدي.

السترة القميص المقاومة للماء

النمط هذا يملك الكثير من خصائص السترة على حساب القميص وذلك لأن التصميم يميل إلى النمط الرياضي. عادة تكون مصنوعة من مواد تمنحها بعض اللمعان، وغالباً ما تملك ملمساً مختلفاً ضمن السترة القميص الواحدة، وذلك لتنوع المواد المستخدمة التي تخدم هدف المصمم من خلال استخدام الشبك مثلاً أو السحّاب. النمط هذا يأتي بألوان جريئة وألوان محايدة وعليه اختيار اللون يتم وفق الموسم، فإن كنت ستعتمدها خلال الربيع يمكنك اختيار الألوان القوية، أما إن كنت ستعتمدها خلال الخريف فيفضل أن تكون الألوان محايدة. يمكن اعتمادها مع التيشنو أو مع السراويل الصوفية.

السترة القميص الكلاسيكية

السترة القميص هذه تخدم غاية الأناقة أكثر من كونها تمنح الدفء، لذلك الأفضل إما اعتمادها خلال الطقس الذي يميل إلى الدفء أو اعتمادها أسفل سترة توفر لك الدفء الذي تحتاج إليه. السترة القميص هذه مصنوعة من جلد الظباء، وبالتالي الألوان هي البني والبني الداكن وهي تمنح لمسة من الأناقة والرقي. وبما أن السترة هذه تبرز بمفردها فإن قطع الملابس الأخرى ستخدم هدفاً جعلها تكون نجم الطلة. لذلك چينز وتيشرت أو قميص يكفيان لجعلك تتميز وتختلف.