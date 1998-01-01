مصادر :حماس تتسلم المختطفين الاربعة من مصر ومتوقع وصولهم اليوم غزة

القاهرة / وكالات /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، إنّ قضية الشبان الأربعة المختطفين لدى مصر، ليست كما هي بعد زيارته للقاهرة.

وتواردت أنباء من عدة مصادر مقرّبة من حركة حماس، أن السلطات المصرية أفرجت اليوم الخميس، عن الشبان الذين اختطفوا داخل سيناء لدى سفرهم من غزة قبل ثلاث سنوات ونصف.

وبحسب المصادر، فإن روحي مشتهى عضو المكتب السياسي لحركة حماس وممثلها في مصر، تسلّم الشبان الأربعة الذين من المفترض أن يصلوا غزة برفقته، عصر اليوم.

وصرّح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، الذي عاد لغزة أمس، بعد مباحثات طويلة مع المسؤولين المصريين، أنّ المباحثات مع المصريين بشأن ملف المفقودين الأربعة، هي الأكثر أهمية في اللقاءات هذه المرة.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا الشبان الأربعة وهم: ياسر زنون، حسين الزبدة، عبدالله أبو الجبين، وعبدالدايم أبو لبدة. وتم اختطافهم في أيار/ مايو 2015، وتبيّن لاحقًا أنهم في السجون المصرية.