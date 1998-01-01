  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصادر :حماس تتسلم المختطفين الاربعة من مصر ومتوقع وصولهم اليوم غزة

الخميس 28 فبراير 2019 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر :حماس تتسلم المختطفين الاربعة من مصر ومتوقع وصولهم اليوم غزة


القاهرة / وكالات /

 قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، إنّ قضية الشبان الأربعة المختطفين لدى مصر، ليست كما هي بعد زيارته للقاهرة.

وتواردت أنباء من عدة مصادر مقرّبة من حركة حماس، أن السلطات المصرية أفرجت اليوم الخميس، عن الشبان الذين اختطفوا داخل سيناء لدى سفرهم من غزة قبل ثلاث سنوات ونصف.

وبحسب المصادر، فإن روحي مشتهى عضو المكتب السياسي لحركة حماس وممثلها في مصر، تسلّم الشبان الأربعة الذين من المفترض أن يصلوا غزة برفقته، عصر اليوم.

وصرّح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية، الذي عاد لغزة أمس، بعد مباحثات طويلة مع المسؤولين المصريين، أنّ المباحثات مع المصريين بشأن ملف المفقودين الأربعة، هي الأكثر أهمية في اللقاءات هذه المرة.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا الشبان الأربعة وهم: ياسر زنون، حسين الزبدة، عبدالله أبو الجبين، وعبدالدايم أبو لبدة. وتم اختطافهم في أيار/ مايو 2015، وتبيّن لاحقًا أنهم في السجون المصرية.

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تعطيل دوام المدارس اليوم وتأخير دوام الموظفين بسبب الطقس

الحساينة يكشف موعد صرف المنحة الكويتية لقطاع غزة

مصرع شاب من القسام اثر حادث سير بمدينة غزة

وفد حماس برئاسة هنية يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

اتفاق بين قطر و "الاونروا" لخلق فرص عمل لآلاف الخريجين بقطاع غزة

الحمدلله: أعدنا أموال المقاصة لاسرائيل بعد اقتطاعها نحو 42 مليون شيقل

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

محققون أمميون: رد إسرائيل على تظاهرات غزة يمكن أن يرقى الى "جرائم حرب "

موقع عبري : الجيش يستعد لرد حماس على قصف الليلة

هنية

هنية: ملف المفقودين الأربعة هو الأكثر أهمية في مباحثات القاهرة

الأحمد: مجهودات "روسيا" فشلت لأنها لم تتطرق لقضية رواتب موظفي غزة

جيش الاحتلال: قصف غزة ردا على اطلاق بالون مفخخ وحماس تتحمل المسؤولية