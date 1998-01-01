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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (12) مواطناً من الضفة

الخميس 28 فبراير 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (12) مواطناً على الأقل من الضفة بينهم طفلان أُفرج عنهم لاحقاً.

وقال نادي الأسير إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدتي دير أبو مشعل وصفا في محافظة رام الله والبيرة وهم: أحمد عمر زهران، محمد كمال زهران، وعمر جميل عطا، ومجدي مشهور فرارجة، علاوة على الطفلين محفوظ بهجت دار بدر (15 عاماً)، وبلال علي دار بدر (15 عاماً) وكلاهما من بلدة بيتللو حيث أُفرج عنهما لاحقاً.

فيما جرى اعتقال لمواطن من محافظة قلقيلية وهو عثمان أبو لبدة (22 عاماً)، ومواطن آخر من مخيم عقبة جبر في أريحا وهو حمزة خالد عوض.  

يُضاف إلى المعتقلين خمسة مواطنين من بلدتي عصيرة الشمالية وتل في محافظة نابلس وهم: عقبة فايز شولي، ومحمد عماد سوالمة (24 عاماً)، وخليل زيدان، ويوسف محمد رمضان (17 عاماً)، وعبد الرحمن محمد اشتية (31 عاماً).

وذكر نادي الأسير أن مواطناً اُعتقل أثناء مروره من على حاجز الكرامة خلال عودته من سفره لأداء مناسك العمرة وهو عبد الله حسام عبد الله (19 عاماً) من مخيم نور شمس.

#نادي الأسير

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