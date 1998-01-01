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الجبهة الشعبية : الاحتلال فشل في كسر إرادة "جرار"

الخميس 28 فبراير 2019 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

هنأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، الأسيرة المُحررة خالدة جرار " أم يافا" بسلامة الإفراج عنها صباح اليوم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أمضت 20 شهراً في المُعتقل.

وأضافت الجبهة في بيان صحفي، أن الاحتلال فشل دائماً في كسر إرادة هذه المناضلة الصلبة، والتي كانت على الدوام في الصفوف المتقدمة من القيادات الفلسطينية والتي حملت موقفاً وطنياً جذرياً متقدماً، نال احترام جماهير شعبنا.

وشددت الجبهة على ضرورة الأخذ بتوصية المناضلة أم يافا بضرورة دعم وإسناد الأسرى في سجون الاحتلال وخصوصاً الأسيرات، والذين يتعرضون لظروف اعتقالية صعبة، وهجمة إسرائيلية متواصلة.

ودعت الجبهة إلى تحويل يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار القادم إلى يوم للوفاء للمناضلات الفلسطينيات اللواتي قدّمن أغلى ما يملكن من أجل الوطن، وفي مقدمتهم المناضلات في سجون الاحتلال.

#الجبهة الشعبية

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