  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عريقات: خالدة جرار نموذج يحتذى به في الصمود والتحدي

الخميس 28 فبراير 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

هنأ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات اليوم المناضلة خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية وعائلتها وأبناء الشعب الفلسطيني كافة بالافراج عنها بعد قضاء محكومية 20 شهرا في الاعتقال الاداري، بتهمة "النشاط السياسي والإنتماء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وأكد عريقات أن القيادية جرار تشكل نموذجاً وطنياً ونضالياً يحتذى به بالصمود والتحدي في وجه الغطرسة الإسرائيلية، ومثلاً يعبر عن إرادة شعب بأكمله، متجذر في أرضه، لم ينل الاحتلال من كرامته وعنفوانه لنصف قرن من الزمن، سيواصل نشاطه السياسي ونضاله حتى إنهاء الإحتلال وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وقال إن مواصلة سلطات الاحتلال لسياسة العقوبات الجماعية، وتهديد أمن شعبنا وقياداته بالاعتقال بمخالفة صارخة للقوانين الدولية لن يمنعنا من مواصلة مساعينا السياسية والقانونية في سبيل العدالة وتوفير الحماية الدولية العاجلة وصولاً إلى إنهاء الاحتلال العسكري إلى الأبد عن أرض فلسطين.

وشدد عريقات أن قضية الأسرى تشكل ركيزة أساسية لأي حل سياسي شامل ودائم، وأن ملفاً كامل الفصول حول الأسرى ومعاناتهم المستمرة والانتهاكات بحقهم حاضر في المحكمة الجنائية الدولية، وجميع الهيئات الدولية من أجل الانتصاف لحقوقهم وإدانة الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وجرهم إلى العدالة.

وجدد عريقات مطالبته للمجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والمقررين الخاصين للأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم إسرائيل المرتكبة ضد الأسرى، ووقف السياسات التعسفية ضدهم، وإطلاق سراحهم دون قيد او شرط.

#عريقات

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تعطيل دوام المدارس اليوم وتأخير دوام الموظفين بسبب الطقس

الحساينة يكشف موعد صرف المنحة الكويتية لقطاع غزة

وفد حماس برئاسة هنية يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

اتفاق بين قطر و "الاونروا" لخلق فرص عمل لآلاف الخريجين بقطاع غزة

الحمدلله: أعدنا أموال المقاصة لاسرائيل بعد اقتطاعها نحو 42 مليون شيقل

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

المالكي: الوضع مأساوي والعالم غير مكترث برفع الحصار عن غزة

الأخبار الرئيسية

مصادر :حماس تتسلم المختطفين الاربعة من مصر ومتوقع وصولهم اليوم غزة

محققون أمميون: رد إسرائيل على تظاهرات غزة يمكن أن يرقى الى "جرائم حرب "

موقع عبري : الجيش يستعد لرد حماس على قصف الليلة

هنية

هنية: ملف المفقودين الأربعة هو الأكثر أهمية في مباحثات القاهرة

الأحمد: مجهودات "روسيا" فشلت لأنها لم تتطرق لقضية رواتب موظفي غزة