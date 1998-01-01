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"الفياغرا" تقتل مصرية وهي تمارس العلاقة الحميمية

الخميس 28 فبراير 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الفياغرا" تقتل مصرية وهي تمارس العلاقة الحميمية


وكالات / سما /

لقيت سيدة مصرية في أسيوط مصرعها، اليوم الثلاثاء، عقب تناولها قرصا دوائيا يعرف بـ"الفياغرا النسائية"، حيث توفيت أثناء ممارسة العلاقة الحميمية مع زوجها عقب تناولها القرص بدقائق.

وتوجهت الشرطة إلى محل إقامة السيدة في أسيوط، بعد بلاغ تقدم به زوجها ووفقا لتقرير الطب الشرعي، لقيت مصرعها وفقا لما قاله الزوج.

وجاء تقرير الطب الشرعي أن أسباب الوفاة موافقة لأقوال الزوج وهي تناول المرأة (25 عاما) جرعة زائدة من "الفياغرا" وتم نقل الجثة للمستشفى المركزي وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

وتسببت الفياغرا النسائية منذ طرحها في أسواق مصر، بموافقة وزارة الصحة والسكان، في وفاة العديد من السيدات .

ومن الأعراض الجانبية لهذه الفياغرا، خفض ضغط الدم لدرجات متدنية وهو ما قد يمثل خطرا لدى النساء اللاتي يعانين من الضغط المنخفض.

#الفياغرا #العلاقة الحميمية

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