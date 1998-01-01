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محمد حماقي يخضع لعمل جراحي مستعجل

الخميس 28 فبراير 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد حماقي يخضع لعمل جراحي مستعجل


وكالات / سما /

تعرض الفنان المصري، محمد حماقي، لكسر مضاعف في قدمه اليسرى، نتيجة اصطدامه القوي بلاعب آخر أثناء مشاركته في لعبة لكرة القدم، نظمت في أحد ملاعب القاهرة.

وصرح مصدر مقرب من حماقي بأنه سيخضع لعملية جراحية مستعجلة خلال الساعات المقبلة، في حين انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان من داخل المشفى.

وكان النجم قد أسعف مباشرة إلى أحد المشافي القريبة للملعب، يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري، في حين وضعت له جبيرة مؤقتة حتى لا تتفاقم إصابته قبل موعد العملية الجراحية.

وكان ألبوم حماقي الأخير، "كل يوم من ده"، قد حقق نجاحا ملفتا منذ إطلاقه، حيث حققت أغنيته "م البداية" ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب.

#محمد حماقي

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