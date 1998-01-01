  1. الرئيسية
  2. الصحة

ما أسباب تشنج الساق والشد العضلي؟

الخميس 28 فبراير 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما أسباب تشنج الساق والشد العضلي؟


وكالات / سما /

قد يحدث تشنج الساق والشد العضلي بعيداً عن الرياضة ودون ممارسة أية تمارين. أي أن هذه المشكلة لا ترتبط بمستوى اللياقة البدنية، لأن هناك أسباب صحية تتسبب في وصول تقلص العضلات إلى مستوى غير مرغوب فيه. إليك أسباب الشد العضلي:

نقص الأكسجة. إذا كنت تعاني من تشنج العضلات بشكل متكرر، خاصة أثناء الليل قد يكون السبب نقص تدفق الدم المحمّل بالأكسجين إلى العضلات. تتطلب هذه الحالة كمّادات دافئة لزيادة تدفق الدم.

نقص فيتامين ب12. يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى حدوث فقر الدم ونقص خلايا الدم الحمراء التي تزود أجزاء الجسم بالأكسجين. إذا تكرّرت تقلصات العضلات احرص على أكل مزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين ب12.

البوتاسيوم. نقص البوتاسيوم من الأسباب الشائعة للشد العضلي أيضاً، لذلك يُنصح الرياضيون بأكل حبة من الموز أثناء استراحة اللعب لإمداد الجسم بالبوتاسيوم.

الجفاف. فقدان السوائل ومعها بعض المعادن من أكثر أسباب الشد العضلي شيوعاً. ويمكن أن تحدث تشنجات العضلات نتيجة عدم التوازن الكهربي داخل العضلة بسبب فقدان السوائل، خاصة في المناطق الحارّة.

ضعف القوام. الجلوس بطريقة خاطئة، وضعف القوام بشكل عام يتسبب في إنهاك عضلات أخرى من الجسم، فتتقلص نتيجة استهلاكها الأكسجين والمغذيات تحت كثرة الضغط.

الأدوية. في بعض الأحيان تكون الأدوية سبب الشد العضلي وتشنج العضلات. من أمثلة هذه الأدوية علاجات ارتفاع ضغط الدم، ومدرّات البول.

#الشد العضلي #تشنجات

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تعطيل دوام المدارس اليوم وتأخير دوام الموظفين بسبب الطقس

الحساينة يكشف موعد صرف المنحة الكويتية لقطاع غزة

مصرع شاب من القسام اثر حادث سير بمدينة غزة

وفد حماس برئاسة هنية يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

اتفاق بين قطر و "الاونروا" لخلق فرص عمل لآلاف الخريجين بقطاع غزة

الحمدلله: أعدنا أموال المقاصة لاسرائيل بعد اقتطاعها نحو 42 مليون شيقل

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

مصادر :حماس تتسلم المختطفين الاربعة من مصر ومتوقع وصولهم اليوم غزة

محققون أمميون: رد إسرائيل على تظاهرات غزة يمكن أن يرقى الى "جرائم حرب "

موقع عبري : الجيش يستعد لرد حماس على قصف الليلة

هنية

هنية: ملف المفقودين الأربعة هو الأكثر أهمية في مباحثات القاهرة

الأحمد: مجهودات "روسيا" فشلت لأنها لم تتطرق لقضية رواتب موظفي غزة