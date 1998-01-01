"واتس آب" يطرح ميزة تخلصك من الرسائل المزعجة!

وكالات / سما /

أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" أن ميزة جديدة ستظهر في التطبيق قريبا، ستخلص المستخدمين من الرسائل المزعجة.

وستسمح الميزة التي يتم اختبارها حاليا للمستخدم باختيار الجهات التي يمكنها إضافته إلى مجموعات الدردشة.

ولتفعيلها، سيتوجب على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات في حسابه، ومن ثم إلى إعدادات الخصوصية، وهناك سيظهر له زر خاص يسمى "من يمكنه إضافتك إلى مجموعات الدردشة"، يضم 3 خيارات:

الخيار الأول هو السماح لأي كان بأن يضيفك إلى أي مجموعة، أي كما هو الحال حاليا.

والخيار الثاني، سيمكن مديري المجموعات الموجودين في قائمة الاتصالات فقط من إضافتك لأي مجموعة، وسيكون بالإمكان قبول طلب الإضافة أو رفضه.

أما الخيار الثالث فسيمنع أي شخص من إضافتك لأي مجموعة.