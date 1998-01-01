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"سوني" تطلق دفعة من الهواتف المميزة

الخميس 28 فبراير 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سوني" تطلق دفعة من الهواتف المميزة


وكالات / سما /

استعرضت شركة سوني في معرض "MWC" الأخير مجموعة من الهواتف الذكية بمواصفات منافسة.

- Xperia 10 Plus:

جاء هذا الهاتف بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض 1080 بيكسل على الإنش الواحد، ومعالج "Snapdragon 636"، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وبطارية بسعة 3000 ميللي أمبير.

كما زود الجهاز بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12+8 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات 4K، ولديها خاصية التثبيت الإلكتروني للصورة "SteadyShot"، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وتبلغ مساحة التخزين الداخلية في هذا الهاتف 64 غيغابايت، ولديه منفذ لاستقبال بطاقات ذاكرة خارجية بسعات تصل إلى 512 غيغابايت.

- Xperia 10:

زودت "سوني" هذا الجهاز بشاشة بمقاس 6 بوصات، ومعالج "Snapdragon 630"، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وبطارية بسعة 2870 ميللي أمبير.

أما الكاميرا الأساسية له، فأتت مزدوجة بدقة 13+5 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

- Xperia L3:

يتميز هذا الهاتف بشاشة مقاسها 5.7 بوصة، ودقة عرض 720 بيكسل على الإنش الواحد، ومعالج "MediaTek Helio P22" المتطور، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت.

وتتمتع الكاميرا الأساسية له بعدسة مزدوجة بدقة 13+2 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات 4K، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

#سوني #الهواتف

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