  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

آخر ضحايا خالد يوسف.. مذيعة سابقة في MBC

الخميس 28 فبراير 2019 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آخر ضحايا خالد يوسف.. مذيعة سابقة في MBC


القاهرة / وكالات /

تناقلت وسائل إعلام مصرية خبر إلقاء أمن مطار القاهرة الدولي القبض على الإعلامية رنا هويدي لدى محاولتها السفر إلى خارج البلاد، وذلك بتهمة التورط في قضية "الفيديوهات الإباحية".

وذكرت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني أنه تم القبض على هويدي بأمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها لتورطها في قضية الأفلام الإباحية مع المخرج خالد يوسف.

وبينت وسائل الإعلام أنه تم ضبط مبالغ مالية كبيرة مع هويدي بعد تفتيش حقائبها، وحرّر بحقها المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة من أجل مباشرة التحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وتكون هويدي بعد توقيفها، السيدة الخامسة المتورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف.

هويدي من مواليد عام 1993، وعملت في المجال الإعلامي مقدمة نشرة في قناة البغدادية ثم عملت في فضائية MBC مصر لفترة قصيرة، حيث قدمت برنامج حديث المساء.

يذكر أن قضية "الفيديوهات الإباحية لخالد يوسف" قد تورطت فيها حتى الآن الفنانتان منى فاروق، وشيما الحاج، والراقصة كاميليا، وسيدة الأعمال منى الغضبان، في حين لم يتم توجيه أي اتهام رسمي حتى الآن لخالد يوسف، الذي سافر إلى باريس منذ الأول من فبراير الجاري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تعطيل دوام المدارس اليوم وتأخير دوام الموظفين بسبب الطقس

الحساينة يكشف موعد صرف المنحة الكويتية لقطاع غزة

وفد حماس برئاسة هنية يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

تعليمات جديدة لمستوطني غلاف غزة بسبب تطور قدرة المقاومة الصاروخية

اتفاق بين قطر و "الاونروا" لخلق فرص عمل لآلاف الخريجين بقطاع غزة

الحمدلله: أعدنا أموال المقاصة لاسرائيل بعد اقتطاعها نحو 42 مليون شيقل

طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

محققون أمميون: رد إسرائيل على تظاهرات غزة يمكن أن ترقى الى "جرائم حرب "

موقع عبري : الجيش يستعد لرد حماس على قصف الليلة

هنية

هنية: ملف المفقودين الأربعة هو الأكثر أهمية في مباحثات القاهرة

الأحمد: مجهودات "روسيا" فشلت لأنها لم تتطرق لقضية رواتب موظفي غزة

جيش الاحتلال: قصف غزة ردا على اطلاق بالون مفخخ وحماس تتحمل المسؤولية