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موقع عبري : الجيش يستعد لرد حماس على قصف الليلة

الخميس 28 فبراير 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : الجيش يستعد لرد حماس على قصف الليلة


القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "حدشوت 24 العبري"، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على قصف الطائرات الإسرائيلية موقعا لحماس جنوب القطاع.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، سلسلة غارات على موقع "للمقاومة الفلسطينية" غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة و زعم الجيش ان القصف جاء ردا على حادثة انفجار بالون مفخخ، بالقرب من أحد المنازل في مستوطنة أشكول بغلاف غزة.

واكد  الجيش الى انه ينظر ببالغ الخطورة كل محاولة للمساس بـ"مواطني إسرائيل وسيستمر بالعمل بقوة ضد هذه المظاهر".

وحمل حركة حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة وينطلق منه.

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