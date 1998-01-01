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ليبرمان: رد الحكومة على استهداف منزل بـ"إشكول" كان بسيطاً

الخميس 28 فبراير 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: رد الحكومة على استهداف منزل بـ"إشكول" كان بسيطاً


القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق "أفيغدور ليبرمان"، صباح الخميس، إن رد الحكومة على استهداف منزل في "إشكول" بالونات مفخخة كان بسيطاً ولم يكن بحجم الحادث.

وأضاف ليبرمان بتغريدةٍ له عبر "تويتر"، "يوم أمس أصيب أحد المنازل في إشكول ببالون مفخخ، وقام رئيس الوزراء والكابينت، برد بسيط على ذلك".

وأوضح، "كل يوم يتصاعد "الإرهاب" من غزة، بالونات حارقة، بالونات مفخخة تنفجر بالقرب من المنازل، أعمال شغب بالقرب من السياج وثلاثة جنود أصيبوا في الأسابيع الأخيرة، الحكومة لا تفعل أي شيء لوقف ذلك، يمين بالكلام".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أعلنت مساء الأربعاء، عن إصابة منزل بأضرار جراء انفجار بالون متفجر أطلق من قطاع غزة، وسقط في المجلس الإقليمي إشكول.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مواقع عسكرية منها "التل" وميناء خانيونس، وسط وجنوب قطاع غزة، دون أن تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات.

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