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إجراء قرعة الدوري النسوي العام لكرة القدم

الخميس 28 فبراير 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إجراء قرعة الدوري النسوي العام لكرة القدم


رام الله / سما /

أجرى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الثلاثاء، قرعة الدوري النسوي العام لكرة القدم 2019، في مقر الاتحاد بالرام، وذلك بحضور أمين عام اتحاد كرة القدم، يوسف لافي، ومدير فرع الرام لبنك فلسطين، عاطف حمايل، ممثلاً عن بنك فلسطين راعي كرة القدم النسوية الفلسطينية، وعضو مجلس الاتحاد، سعاد علقم، إضافة إلى حضور ممثلين عن الأندية النسوية الثمانية المشاركة في الدوري.

ورحب لافي قبيل إجراء القرعة، بالحضور، شاكراً باسم اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بنك فلسطين على رعايته للكرة النسوية للعام الرابع على التوالي.

وأشار لافي إلى أنه أصبح لفلسطين بصمة واضحة من خلال الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي في شتى الألعاب وخاصة كرة القدم، وذلك نتيجة الجهود الكبيرة التي يبذلها اللواء الرجوب الذي استطاع بدوره أن يُبرز اسم فلسطين بشكل واضح في كافة المحافل الدولية. واعتبر لافي أن كرة القدم النسوية هي جزء أصيل من كرة القدم الفلسطينية بشكل عام، موجهاً شكرة للأندية الثمانية المشاركة في هذا الدوري لهذا العام على الجهود التي تبذلها، مؤكداً على دعم اتحاد كرة القدم لها على كافة المستويات من أجل ضمان خروج الدوري الفلسطيني النسوي بأبهى صورة. وختم بقوله: أعتقد أن تأهل المنتخب الفلسطيني النسوي لكرة القدم للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لدور الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 دليل واضح على تطور كرة القدم للسيدات في فلسطين، التي دائماً ما يولي اتحاد كرة القدم اهتماماً كبيراً بها، خاصة أن الاتحادين القاري والدولي يعطيان كرة القدم للسيدات أهمية خاصة.

ونوه المدير التنفيذي للدائرة النسوية، معروف شطارة، إلى أن الدوري النسوي لهذا العام سيقام بنظام الذهاب والإياب لأول مرة، مؤكداً أن اتحاد القدم سينظم أيضاً العديد من البطولات الخاصة بكرة القدم النسوية الموسم الحالي منها: كرة الصالات للسيدات تحت سن 14 عاماً، بالإضافة بطولة السباعيات تحت سن 18 عاماً.

وقد جاءت قرعة الدوري النسوي العام 2019 على الملاعب الكبيرة، على النحو الآتي:

-عسكر × أرثوذكسي بيت ساحور

- الأكاديمية الفلسطينية × جمعية فلسطين

- بيت أمر × اتحاد نابلس

- كفر نعمة × مؤسسة البيرة

#الدوري النسوي #قرعة #كرة القدم

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