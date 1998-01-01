اتحاد كرة القدم يشرع بزيارة الأكاديميات لتصويب أوضاعها

غزة / سما /

شرعت دائرة الأكاديميات والبراعم في اتحاد كرة القدم بسلسلة من الزيارات إلى أكاديميات الكرة مع الانتهاء من صياغة الاستمارات الخاصة بالإشراف عليها والتي تقدمت بطلب الترخيص للحصول على الرخصة اللازمة.

وشملت الزيارات برئاسة محمد أبو عيطة مدير دائرة الأكاديميات مدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى للاطلاع على عمل الأكاديمية، حيث أعرب عن إعجابه بمرافق الأكاديمية والعمل الإداري والفني من قبل القائمين، كما شملت زيارة أكاديمية الوحدة، والمواهب للاطلاع على البرامج التدريبية والمرافق.

وقال أبو عيطة إن الزيارة تهدف إلى تصويب أوضاع الأكاديميات وفق لائحة الترخيص لضمان سير العملية التدريبية وفق برامج تدريبية مصاغة بطريقة علمية تعود بالنفع على اللاعبين والأكاديميات والمنتخبات.