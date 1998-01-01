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مباريات الدوري في يوم واحد

الخميس 28 فبراير 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مباريات الدوري في يوم واحد


غزة / سما /

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, توحيد موعد مباريات الجولة الحادية والعشرين وقبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.

وأكدت اللجنة أن جميع المباريات ستجري السبت المقبل على 6 ملاعب مختلفة, في ظل تنافس 6 فرق على الهروب من شبح الهبوط.

وفيما يلي موعد مباريات الأسبوع الحادي والعشرين:

1- خدمات النصيرات - العطاء (ملعب النصيرات البلدي).

2- التفاح - بيت لاهيا (ملعب فلسطين).

3- بيت حانون الرياضي - خدمات المغازي (ملعب بيت حانون البلدي).

4- خدمات دير البلح - الجلاء (ملعب خانيونس البلدي).

5- القادسية - الأهلي (ملعب المدينة الرياضية).

6- الزيتون - خدمات البريج (ملعب اليرموك).

#مباريات #الدوري

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