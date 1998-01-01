مباريات الدوري في يوم واحد

غزة / سما /
قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, توحيد موعد مباريات الجولة الحادية والعشرين وقبل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى.
وأكدت اللجنة أن جميع المباريات ستجري السبت المقبل على 6 ملاعب مختلفة, في ظل تنافس 6 فرق على الهروب من شبح الهبوط.
وفيما يلي موعد مباريات الأسبوع الحادي والعشرين:
1- خدمات النصيرات - العطاء (ملعب النصيرات البلدي).
2- التفاح - بيت لاهيا (ملعب فلسطين).
3- بيت حانون الرياضي - خدمات المغازي (ملعب بيت حانون البلدي).
4- خدمات دير البلح - الجلاء (ملعب خانيونس البلدي).
5- القادسية - الأهلي (ملعب المدينة الرياضية).
6- الزيتون - خدمات البريج (ملعب اليرموك).