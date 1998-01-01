ألبا متعجباً: الحال وصل بكم لمقارنة فينسيوس بـ ميسي؟

وكالات / سما /

تعجبَ جوردي ألبا ظهير أيسر فريق برشلونة الإسباني من مقارنة الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن مقارنته بميسي ليس بالشيء الجيد بالنسبة له أو لأي لاعب آخر.

وتأهل فريق برشلونة مساء أمس الأربعاء لنهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تفوقه على غريمه التقليدي ريال مدريد بملعب “سانتياجو برنابيو” بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقدّم الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور مستوى مميز للغاية في مباراة الكلاسيكو مساء أمس، وصنع العديد من الفرص، ولكن افتقد للمسة الأخيرة، بإهداره العديد من الأهداف.

وتحدث جوردي ألبا حسب صحيفة “آس” الإسبانية قائلاً “بالنهاية علينا مقارنة فينيسيوس مع أفضل لاعب بالعالم؟ يال العجب”.

وأضاف “فينيسيوس لاعب عظيم، لم أقول أي شيء سيء عنه أبداً. لكن أن نقارنه مع أفضل لاعب في العالم؟ تمهلوا، عليكم أن تكونوا صريحين مع أنفسكم”.

وتابع “”إنه لاعب عظيم، قدم الكثير لريال مدريد مؤخراً، ليس من السهل النجاح في ريال مدريد بالنسبة لشاب بعمر 18 عاماً. سواء رغبت بذلك أم لا، هو يصنع الفرص في كل مباراة، ويكون أحد أفضل اللاعبين في الملعب باستمرار”.

وأختتم تصريحه قائلاً “لكن مقارنته بميسي شيء غير جيد له أو لأي لاعب آخر”.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيلاقي ريال مدريد مرة أخرى يوم السبت المقبل على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن فعاليات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.