أجويرو يخطف صدارة هدافي الدوري الإنجليزي من محمد صلاح

وكالات / سما /

تمكن النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو من خطف صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله هدف جديد ليقود فريقه مانشستر سيتي للفوز بمباراته في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستغل أجويرو غياب النجم محمد صلاح عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي حيث لم يسجل أي هدف في الأهداف الخمسة التي سجلها ليفربول ضد واتفورد.

وتمكن بيير إيمريك أوباميانج من مواصلة الضغط على صلاح بتسجيل هدف جديد هذا الموسم بالتسجيل في شباك بورنموث، فيما لم يسجل هاري كين في تلك الجولة ضد تشيلسي.

وإليكم جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الثامنة والعشرين:

1- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) 18 هدف

2- محمد صلاح (ليفربول) 17 هدف

3- بيير إيمريك أوباميانج (آرسنال) 16 هدف

4- هاري كين (توتنهام) 15 هدف

5- ساديو ماني (ليفربول) 14 هدف

6- رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي) 12 هدف

7- إيدين هازارد (تشيلسي) 12 هدف

8- أليكسندر لاكازيت (آرسنال) 12 هدف

9- هيونج مين سون (توتنهام) 11 هدف

10- بول بوجبا (مانشستر يونايتد) 11 هدف