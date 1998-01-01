السيتي يفلت من فخ وست هام ومانشستر يونايتد يطيح بكريستال بالاس

وكالات / سما /

واصل قطبي مانشستر انتصاراتهما في الدوري الإنجليزي. وحققمانشستر سيتي انتصاراً صعباً على وست هام يونايتد على ملعب الاتحاد بهدف لصفر، فيما تفوق مانشستر يونايتد خارج أرضه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف لواحد.

وانتظر رجال بيب جوارديولا حتى الدقيقة 59 ليوقعوا هدف الانتصار من نقطة الجزاء عن طريق سيرجيو أجويرو.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 68 نقطة، في المركز الثاني، مواصلاً مطاردة ليفربول صاحب الصدارة بـ 69 نقطة.

وعن نفس الجولة واصل مانشستر يونايتد نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع المدرب المؤقت جنار سولشاير، بانتصارهم خارج أولد ترافورد ضد مضيفهم كريستال بلاس بثلاثة أهداف لواحد.

وتقدم الشياطين الحمر في الدقيقة 31 عن طريق روميلو لوكاكو، الذي عاد ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 52، واستطاع أصحاب الأرض والجمهور تقليص النتيجة في الدقيقة 66 بهدف جويل وورد، وتكفل آشلي يونج بإطلاق رصاصة الرحمة على كريستال بلاس موقعاً الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وبهذا رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن آرسنال صاحب المركز الرابع آخر البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.