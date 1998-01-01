فيديو.. ليفربول يكتسح واتفورد ويحافظ على صدارة البريميرليج

وكالات / سما /

حافظ نادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، على صدارة بطولة الدوري الإنجليزي وفارق النقطة مع منافسه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بالفوز ضد نادي واتفورد بنتيجة كبيرة للغاية.

وفاز نادي ليفربول مساء اليوم الأربعاء، على حساب نادي واتفورد بنتيجة 5-0، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وبدأ النجم السنغالي ساديو ماني بالتسجيل لصالح نادي ليفربول ضد واتفورد في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، قبل يضيف الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 66 بعد مرور 21 دقيقة من بداية الشوط الثاني، سجل المهاجم البلجيكي الشاب ديفوك أوريجي صاحب الـ23 عاماً، الهدف الثالث لصالح نادي ليفربول ضد واتفورد، قبل تسجيل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هدفين الرابع والخامس في الدقائق 79، و82.

وبهذا الفوز الكبير يحافظ نادي ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، بينما توقف رصيد نادي واتفورد عند النقطة 40 في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى من نفس الجولة ببطولة الدوري الإنجليزي، فاز نادي ساوثهامبتون ضد نادي فولهام بهدفين نظيفين، ليصل إلى النقطة 27 ويخرج من منطقة الهبوط.