  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإحصاء : إنخفاض طفيف في أسعار المنتج خلال شهر يناير 2019

الخميس 28 فبراير 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال شهر يناير - كانون ثاني 2019 مقارنة مع شهر كانون أول 2018، حيث بلغ الرقم القياسي العام 100.07 خلال شهر يناير-كانون ثاني 2019 مقارنة ﺒ 100.10 خلال شهر كانون أول 2018 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.17%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.51 خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة بـ 100.69 خلال شهر ديسمبر - كانون أول 2018 (سنة الأساس 2018 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 100.02 خلال شهر كانون ثاني 2019 مقارنة ﺒ 100.04 خلال شهر كانون أول 2018 (سنة الأساس 2018 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 1.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 9.33% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 0.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 32.14% من سلة المنتج، وذلك لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بمقدار 0.19%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بمقدار 1.53%، وذلك بسبب انخفاض أسعار تربية الأغنام والماعز بمقدار 2.04%، وأسعار تربية الأبقار والجاموس بمقدار 1.41%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 1.28%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.23%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.69% من سلة المنتج.

شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.14%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.26% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.33%، والتي تشكل أهميتها النسبية 55.59% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 3.25%، وأسعار صناعة المجوهرات والأصناف المتصلة بنسبة 2.42%، وأسعار صناعة الأثاث بنسبة 1.59%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بنسبة 1.04%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 0.98%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 2.05%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 0.91%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.81%، وأسعار صناعة المنسوجات بمقدار 0.49%.

تنويه:

· تم تحديث سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المنتج لتصبح 2018.

· تم إعادة احتساب مؤشر أسعار المنتج لشهر 12/2018 بالمنهجية الجديدة لأغراض المقارنة الشهرية.

#الإحصاء الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة: تعطيل دوام المدارس اليوم وتأخير دوام الموظفين بسبب الطقس

صور مؤلمة : 40 قتيلا وعشرات الجرحى في حريق شب في محطة للقطارات في القاهرة

الحساينة يكشف موعد صرف المنحة الكويتية لقطاع غزة

وفد حماس برئاسة هنية يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

تعليمات جديدة لمستوطني غلاف غزة بسبب تطور قدرة المقاومة الصاروخية

اتفاق بين قطر و "الاونروا" لخلق فرص عمل لآلاف الخريجين بقطاع غزة

الحمدلله: أعدنا أموال المقاصة لاسرائيل بعد اقتطاعها نحو 42 مليون شيقل

الأخبار الرئيسية

هنية

هنية: ملف المفقودين الأربعة هو الأكثر أهمية في مباحثات القاهرة

الأحمد: مجهودات "روسيا" فشلت لأنها لم تتطرق لقضية رواتب موظفي غزة

جيش الاحتلال: قصف غزة ردا على اطلاق بالون مفخخ وحماس تتحمل المسؤولية

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف موقعا للمقاومة غرب خانيونس جنوب قطاع غزة

المالكي

المالكي: الوضع مأساوي والعالم غير مكترث برفع الحصار عن غزة