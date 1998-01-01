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برشلونة إلى نهائي كأس الملك بفوز ساحق على ريال مدريد

الخميس 28 فبراير 2019 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة إلى نهائي كأس الملك بفوز ساحق على ريال مدريد


وكالات / سما /

خرج برشلونة من ملعب سانتياجو برنابيو ببطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا ، بتحقيقه فوزاً كبيراً على مضيفه ريال مدريد ، بثلاثة أهداف دون مقابل ، ضمن مباراة إياب نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في كامب نو ، قبل أن يحقق برشلونة الفوز في البرنابيو.

ورغم الأفضلية الواضحة لريال مدريد خلال الشوط الأول إلا أنه فشل في تسجيل أي هدف ، ليرد برشلونة في الشوط الثاني ، بتسجيله الثلاثية.

وافتتح لويس سواريز التسجيل في الدقيقة 50 ، وختم الثلاثية من ركلة جزاء في الدقيقة 73 ، بينما سجل المدافع الفرنسي رافائيل فاران الهدف الثاني بـ “النيران الصديقة” في الدقيقة 69.

ويلعب برشلونة في المباراة النهائية مع فالنسيا أو ريال بيتيس ، الذان يلتقيان مساء غداً الخميس ، وكانت المواجهة الأولى بينهما قد انتهت بالتعادل (2-2) ، على أن يستضيف ستاد بينتو فيامارين النهائي في 25 مايو.

يذكر أن الثاني من الشهر القادم يشهد كلاسيكو جديد في سانتياجو برنابيو ، لكن هذه المرة ضمن الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

#برشلونة #ريال مدريد

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