أبو بكر: الاحتلال يضييق الخناق على المقدسيين بشكل غير مسبوق

رام الله / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الخميس، أن سياسة الاحتلال المتواصلة بتضييق الخناق على أهالي القدس، تتصاعد بشكل خطير وممنهج، لتطال البشر والحجر على حد سواء.

وأضاف ابو بكر، "أن الساسة الإسرائيليين يمارسون كل سبل البطش والقمع بحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ومن بينهم الأسرى في السجون، كوسيلة لرفع أسهمهم الإنتخابية في الكنيست الإسرائيلي على حساب أوجاع الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وشدد على "أن الاحتلال يتعمد استهداف القدس والمقدسيين من خلال تدنيس المقدسات، وهدم البيوت، ومصادرة الأراضي، واعتقال الشبان والنساء، وإبعاد السكان، وغيرها من اجراءات لما لها من مكانة خاصة ومقدسة للكل الفلسطيني".

أقوال ابو بكر تلك جاءت، خلال زيارته ووفد من الهيئة مساء امس، الأسير عبد الرحمن محمد خليل محمود (39 عاما) من قرية العيساوية شرق القدس، بعد 17 عاما في الأسر بشكل متواصل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن الأسير محمود ظهر أول أمس من سجن النقب الصحراوي، بشرط الإبعاد عن قريته العيساوية إلى مدينة أريحا لمدة ثلاثة أيام، حتى قامت باعتقاله مرة أخرى على الطريق المؤدي الى أريحا، حيث اعترضت أكثر من 10 جيبات تابعة لمخابرات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي طريق الأسير محمود وعائلته وأصدقائه، وفتشت كافة المركبات ودقق بهوياتهم، ثم قامت باعتقال الأسير المحرر وشقيقه محمود ونجل شقيقته محمد ناصر محمود، وحولتهم لمركز شرطة الاحتلال في القدس، ليفرج عنهم عصر امس، بشرط جديد وهو إبعاد الأسير المحرر عبد الرحمن عن العيساوية لمدة عشرة أيام.