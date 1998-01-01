الاحتلال يفرج عن القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار

جنين / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال في وقت مبكر اليوم الخميس، عن القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار، من أمام حاجز سالم غرب جنين.

وقالت جرار في حديث صحفي: أبلغوني أمس أنه سيتم الإفراج عني اليوم بعد الظهر، لكن في ساعة مبكرة من صباح اليوم أخرجتني إدارة السجن وأحضرت بوسطة خاصة وأخرجوني الساعة السادسة صباحًا وهذا إجراء غير عادي لأن عملية الافراج تبدأ عادةً في مواعيد خلال النهار.

وأضافت أنها تحمل رسالة الأسيرات بضرورة تكثيف الجهود للإفراج عن الأسرى والأسيرات، وتعزيز آليات التضامن معهم في ظل تصاعد هجمة إدارة السجون بحقهم، وأشارت إلى تفاقم معاناة الاسيرات بعدما أقدمت إدارة السجون على قمعهم ونقلهم من سجن هشارون إلى الدامون الذي لا يصلح للحياة ويعتبر مقبرة للأسيرات.

وقالت جرار: الأسرى هم جزء أصيل من شعبنا وهم قدموا التضحيات الجسام من أجل الحرية والكرامة، لذلك فإن رسالتهم حتى في ظل الظروف الصعبة هي الوحدة، وإبقاء قضيتهم كقضية أساسية لشعبنا والالتفاف والعمل أكثر من أجل إطلاق سراحهم.