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الاحتلال يبعد مقدسيا ومعلمة وحارساً عن المسجد الأقصى

الخميس 28 فبراير 2019 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أبعدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الليلة الماضية، المواطن المقدسي نضال بدر الزغير (50 عاما) عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 3 شهور.

وكانت قوات الاحتلال استدعت الزغير أمس للتحقيق في مركز القشلة بباب الخليل في البلدة القديمة بالقدس، وسلمته قرار الابعاد قبل إخلاء سبيله.

وبإبعاد الزغير يصبح  الرابع في اخوته المبعد عن الأقصى، حيث ابعد شقيقيه حمزة وإيهاب يوم الجمعة الماضي لمدة أسبوعين، فيما أبعد الاحتلال في وقت سابق شقيقهم رائد- وهو موظف بلجنة الاعمار بدائرة الأوقاف -عن المسجد الأقصى 6 شهور، قضى منها 4 شهور.

في السياق ذاته، أفرجت سلطات الاحتلال ليلة أمس عن حارس المسجد الاقصى علي حمد وهو من سكان حي راس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة خمسة أيام، علما أن الاحتلال اعتقله أثناء خروجه من المسجد من جهة باب اسباط.

كما سلمت سلطات الاحتلال المعلمة المقدسية خديجة خويص قرار إبعاد جديد عن المسجد الاقصى لمدة ستة شهور يبدأ من تاريخ 22/8/2019.

#الاحتلال

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