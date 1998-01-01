"يديعوت": ليبيريا لا تمانع نقل سفارتها للقدس

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية"، أن دولة ليبيريا لا تمانع نقل سفارتها في "إسرائيل" إلى القدس.

قال رئيس ليبيريا ولاعب كرة القدم السابق، "جورج ويا"، الذي وصل "إسرائيل" أمس الأربعاء، إن إمكانية نقل سفارة بلاده للقدس تبقى مفتوحة، وإنه سيتركز حاليا في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات مختلفة.

وردا على سؤال الصحيفة في مؤتمر صحفي، بشأن نقل السفارة الليبيرية إلى القدس، قال ويا إن "كل الإمكانيات مفتوحة"، مضيفا "سوف نصل إلى النقطة التي نتحدث فيها بهذا الشأن".

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه يدعو لاعب كرة القدم السابق ورئيس ليبيريا إلى "تسديد هدف تاريخي"، وذلك من خلال نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة.