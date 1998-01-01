المستشار القضائي يقدم اليوم قراره حول ملفات نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يبلغ المستشار القضائي افيخاي مندلبليت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، قراره تقديم في جميع ملفات الفساد الثلاثة المنسوبة اليه. وحسب التوقعات، ينسب مندلبليت لرئيس الوزراء سلسلة تهم، أخرطها الارتشاء وإساءة الائتمان. وستنقل القرارات بداية الى موكلي نتنياهو وباقي الضالعين في هذه القضايا، كل واحد منهم وما يخصه، وفي وقت لاحق ستنشر خلاصة القرارات علنا.

وقد تكون هذه اللحظة الحاسمة في انتخابات 2019، أي قبل 40 يوما بالضبط من فتح صندوق الاقتراع. هذا هو الوقت الذي سيقدم فيه المدعي العام أفيخاي ماندلبليت قراره فيما يتعلق بالملفات الثلاث التي يقع نتنياهو في مركزها. وبحسب التقارير التي نشرت الليلة الماضية في قنوات بث الأخبار على القنوات التلفزيونية الإسرائيلية الثلاث، في ملف 1000، "حقيبة الهدايا"، من المتوقع أن يبلغ ماندلبليت نتنياهو بأنه قرر توجيه الاتهام إليه، حول الاحتيال وخيانة الأمانة. أما المشتبه به الآخر في القضية، فيتوقع أن يسمع الملياردير أرنون ملتشين من المدعي العام أنه قرر عدم توجيه الاتهام إليه.

وفي قضية 2000، وفي قلب محادثات نتنياهو مع نوني موزيس، من المتوقع أن يقدم ماندلبليت تهمة الاحتيال وخرق الخيانة، خاضعا لجلسة استماع. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتم توجيه الاتهام إلى موزس بتهمة الرشوة. ملف 4000، "قضية بيزك-والا"، من المتوقع أن يكون مركز الاهتمام - حيث من المتوقع أن يعلن المستشار القضائي أنه قرر توجيه اتهام لرئيس الوزراء بتهمة الرشوة، مع الخضوع للجلسة. ومن المتوقع أن يقوم شاؤل إلوفيتش، المساهم السابق المسيطر في بيزك بإعلان مماثل.

وسيرافق اعلان المستشار القضائي، اقتراح بعقد جلسة استماع لكل منهم، بعد تلقي النتائج الرئيسية للتحقيق الذي تجريه الشرطة ضدهم. ومع ذلك، لن يتم نقل مواد التحقيق إليهم إلا في منتصف نيسان/أبريل، بعد الانتخابات، حتى لا تتسرب المواد كجزء من الدعاية ضد نتنياهو. ومن المتوقع أن يتضمن إعلان ماندلبليت للجمهور حوالي 20 صفحة، يشرح بالتفصيل التهم الرئيسية. ومن المتوقع أيضا أن يتضمن الإعلان رأي المدعي العام للدولة شاي نيتسان بشأن كل قضية على حدة.