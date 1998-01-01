جيش الاحتلال: قصف غزة ردا على اطلاق بالون مفخخ وحماس تتحمل المسؤولية

القدس المحتلة / سما /

زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي ، أن قصف مواقع للمقاومة في ثطاع غزة جاء ردا على حادثة انفجار بالون مفخخ، بالقرب من أحد المنازل في مستوطنة أشكول بغلاف غزة.



وذكر الجيش ان مقاتلات ومروحيات حربية اغارت مساء الاربعاء على عدة اهداف تابعة لحماس في مجمع عسكري وسط قطاع غرة".وأضاف"نُفذت هذه الغارات ردًّا على الحاق الضرر في منزل في إحدى بلدات غلاف غزة من خلال بالون متفجر انفجر في الهواء على ما يبدو".

واكد الجيش الى انه ينظر ببالغ الخطورة كل محاولة للمساس بـ"مواطني إسرائيل وسيستمر بالعمل بقوة ضد هذه المظاهر".

وحمل حركة حماس المسؤولية عن كل ما يحدث في قطاع غزة وينطلق منه.