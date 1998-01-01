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طقس فلسطين : أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

الخميس 28 فبراير 2019 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أمطار مصحوبة بعواصف رعدية


رام الله / سما /

 قال الراصد الجوي داوود الطروة أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على فلسطين يعتبر من أوقى المنخفضات الجوي منذ بداية الموسم وسيبلغ ذروته اليوم ويضعف الجمعة مع تحركه بعيداً عن المنطقة.
وأضاف الراصد الجوي أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم الخميس لتصبح دون معدلاتها بحوالي 6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، مع تساقط الأمطار الغزيرة والمصحوبة بزخات من البرد والعواصف الرعدية فوق كافة المناطق. كما تهب رياح قوية خلال ساعات النهار قد تصل بعض هباتها إلى 90كم/ساعة، كما يحتمل أن تسقط زخات خفيفة من الثلج غير المتراكم فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 950متر.
وتوقع الراصد الجوي ان تتجاوز كميات الأمطار التي ستهطل الخميس 50ملم في الكثير من المناطق الفلسطينية مضيفاً أن كميات الأمطار ستتجاوز 100 ملم في بعض المناطق مع نهاية المنخفض الجوي.
وفي يوم الجمعة من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً، مع بقاء الأجواء باردة وفرصة لتساقط أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من البلاد كذلك الحال يوم السبت.

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