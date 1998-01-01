استثمارات بمليارات الدولارات في الضفة وغزة ضمن "صفقة القرن" وهذه الدول مصدرها ..

غزة / سما /

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الاربعاء، نقلاً عن مصادر خاصة ان الإدارة الامريكية ستدعم استثمارات في الاراضي الفلسطينية (قطاع غزة و الضفة الغربية) بقيمة 25 مليار دولار وذلك خلال السنوات العشر المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن المال سيأتي من الدول الغنية في المنطقة، مؤكدة أن "صفقة القرن" ستشمل هذه الاستثمارات.

وأضافت: تعمل الحكومة الأمريكية على تشجيع استثمار 40 مليار دولار في الأردن وربما في مصر ولبنان.

وبينت الصحيفة، أنه من الناحية العملية، يمكن أن تكون المبالغ مختلفة، لكنها بشكل عام عشرات المليارات من الدولارات.

وبحسب مصادر الصحيفة الامريكية، فإن الأموال لن تأتي من الولايات المتحدة، وإنما من الدول الغنية في المنطقة.

ومن المعروف أن المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات رئيسا فريق السلام الأمريكي لخطة ترامب، كانا في رحلة إلى دول الخليج و تركيا للترويج للخطة.

وذكر البيت الأبيض أنه خلال لقائهما أمس الثلاثاء مع العاهل السعودي الملك سلمان و نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ناقشا المفاوضات "الإسرائيلية" الفلسطينية وتحسين الرفاهية في المنطقة من خلال النشاط الاقتصادي.