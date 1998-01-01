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اصابة بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق جباليا

الأربعاء 27 فبراير 2019 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق جباليا


غزة / سما /

اصيب مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاربعاء، خلال قمع الاحتلال للمشاركين في فعاليات الارباك الليلي شرق جباليا شمال القطاع.

ووفقا لوزارة الصحة بغزة، اصابة مواطن بجراح متوسطة بالفخذ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

بدأ الشبان الفلسطينيون بالتوافد، مساء اليوم الاربعاء، الى مخيم العودة شرق جباليا شمال القطاع للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي.

كما اشعل الشبان الاطارات المطاطية في مخيم العودة شمال القطاع، فيما اطلقت جنود الاحتلال الاسرائيلي النار وقنابل الغاز على المتظاهرين في مخيم العودة شرق جباليا.

وأفادت مصادر محلية،  بأن دوي انفجارات عنيفة سمعت في المنطقة نتيجة تفجيرات يجريها المشاركون في مسيرات العودة.

ووفقا لموقع حدشوت 24 العبري، تسمع في هذه اللحظات أصوات انفجارات شديدة شمال قطاع غزة بفعل العبوات التي يلقيها المتظاهرين نحو القوات قرب السياج الفاصل.

يتبع......

#ارباك ليلي #شرق جباليا #مسيرات العودة #مخيمات العودة #حدود غزة #غزة #قطاع غزة #الاحتلال

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