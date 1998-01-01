اتفاق بين قطر و "الاونروا" لخلق فرص عمل لآلاف الخريجين بقطاع غزة

غزة / سما /

وقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأربعاء، اتفاقا تشغيلي مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك لتنفيذ مشروع "النقد مقابل العمل".

ويعمل المشروع على توفير فرص عمل "مؤقتة" للآلاف من العمّال وخريجي الجامعات، العاطلين عن العمل في القطاع.

وأوضحت اللجنة القطرية " تم توقيع اتفاقية تفاهم على آليات تنفيذ المشروع، والذي سيبدأ في شهر مارس/ آذار المقبل".

وأضافت في بيانها: أن المشروع "سيوفر فرص عمل مؤقتة لآلاف الخريجين الجدد والعمال، في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والزراعة والإسكان والبلديات، والقطاع الخاص والإعلام".

وتابعت: "يبلغ عدد المستفيدين من برنامج التشغيل نحو "10 آلاف من الخريجين الجدد والعمّال المهرة في غزة

كما ينص الاتفاق على أن "تقدّم اللجنة القطرية مبلغ "13" مليون دولار أمريكي لصالح وكالة الغوث، للبدء بتنفيذ مشاريع البرنامج".

ومن المتوقع أن توقع اللجنة القطرية خلال الأيام المقبلة "اتفاقية شبيهة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بإجمالي مبلغ 7مليون دولار أمريكي"، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقية.

وقالت اللجنة القطرية إن الهدف من الاتفاقات هو استكمال لـ"مذكرة التفاهم التي وقعها السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة، مع جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية، نهاية شهر يناير/ كانون ثاني الماضي".

الجدير بالذكر أن مذكّرة التفاهم نصت على تقديم مبلغ يقدّر بـ"20 مليون دولار لمدة عام، لصالح تنفيذ برنامج النقد مقابل العمل، لمصلحة الفلسطينيين بغزة، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق الكامل مع اللجنة القطرية".