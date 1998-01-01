  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

20 مليون دولار لمدة عام

اتفاق بين قطر و "الاونروا" لخلق فرص عمل لآلاف الخريجين بقطاع غزة

الأربعاء 27 فبراير 2019 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق بين قطر و "الاونروا" لخلق فرص عمل لآلاف الخريجين بقطاع غزة


غزة / سما /

وقّعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأربعاء، اتفاقا تشغيلي مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك لتنفيذ مشروع "النقد مقابل العمل".

ويعمل المشروع على  توفير فرص عمل "مؤقتة" للآلاف من العمّال وخريجي الجامعات، العاطلين عن العمل في القطاع.

وأوضحت اللجنة القطرية " تم توقيع اتفاقية تفاهم على آليات تنفيذ المشروع، والذي سيبدأ في شهر مارس/ آذار المقبل".

وأضافت في بيانها:  أن المشروع "سيوفر فرص عمل مؤقتة لآلاف الخريجين الجدد والعمال، في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والزراعة والإسكان والبلديات، والقطاع الخاص والإعلام".

وتابعت: "يبلغ عدد المستفيدين من برنامج التشغيل نحو "10 آلاف من الخريجين الجدد والعمّال المهرة في غزة

كما ينص الاتفاق على أن "تقدّم اللجنة القطرية مبلغ "13" مليون دولار أمريكي لصالح وكالة الغوث، للبدء بتنفيذ مشاريع البرنامج".

ومن المتوقع أن توقع اللجنة القطرية خلال الأيام المقبلة "اتفاقية شبيهة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بإجمالي مبلغ 7مليون دولار أمريكي"، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقية.

وقالت اللجنة القطرية إن الهدف من الاتفاقات هو استكمال لـ"مذكرة التفاهم التي وقعها السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة، مع جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية، نهاية شهر يناير/ كانون ثاني الماضي".

الجدير بالذكر أن مذكّرة التفاهم نصت على تقديم مبلغ يقدّر بـ"20 مليون دولار لمدة عام، لصالح تنفيذ برنامج النقد مقابل العمل، لمصلحة الفلسطينيين بغزة، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق الكامل مع اللجنة القطرية".

#اللجنة القطرية #اعمار غزة #الاف الخريجين #قطاع غزة #فرص عمل #الشباب #الخريجيين

الأكثر قراءة اليوم

صور : هكذا تدرب جيش الاحتلال الاسرائيلي استعدادا للمعركة القادمة مع غزة

سمح بالنشر.. الشاباك :اعتقال زكريا الزبيدي "لتورطه في أنشطة فدائية" خطيرة جديدة

صور مؤلمة : 40 قتيلا وعشرات الجرحى في حريق شب في محطة للقطارات في القاهرة

السلطة طلبت من الاحتلال تجميد قرار اقتطاع اموال المقاصة

صحيفة: تحريك اسرائيلي «لتبادل الأسرى» مع حماس ولقاءات مع أسرى

شهيد من القسام بحادث عرضي شرق خانيونس جنوب القطاع

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الحمدلله

الحمدلله: أعدنا أموال المقاصة لاسرائيل بعد اقتطاعها نحو 42 مليون شيقل

image006

الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم تبرع حيوي للأونروا بقيمة 82 مليون يورو

المنظومة الأمنية الاسرائيلية تحذر من اندلاع تصعيد بالمناطق الفلسطينية خاصة في غزة

"واللا" العبري: تعليمات جديدة لمستوطني غلاف غزة بسبب تطور قدرة المقاومة الصاروخية

كوشنر وغرينبلات بالخليج و تركيا للتسويق لـ"صفقة القرن" و حشد الدعم