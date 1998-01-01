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حماس تعقب حول استعداد الرئيس عباس لقاء نتنياهو في روسيا

الأربعاء 27 فبراير 2019 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب حول استعداد الرئيس عباس لقاء نتنياهو في روسيا


غزة / سما/

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الاربعاء، حول موافقة الرئيس محمود عباس للقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في روسيا.

و قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، إن إعلان السلطة عن موافقتها على عقد لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال، هو استمرار للوهم الذي تعيشه السلطة من أن مثل هذه اللقاءات يمكن أن تحقق لشعبنا أي شيء.

وأضاف قاسم خلال تصريحات له: "السلطة ما زالت ترى في الاحتلال شريك له، بالرغم من كل السياسات العدوانية التي تقوم بها حكومة الاحتلال"، معبرا عن أسفه أن "هذا الحرص على لقاء نتنياهو يقابله تعنت السلطة في رفضها للقاء القيادات الفلسطينية الوطنية".

وطالب الناطق باسم حماس "إذا كانت السلطة وقيادة حركة فتح حريصة على مواجهة عدوان الاحتلال، فعليها المسارعة في إنجاز الوحدة الوطنية، وتطبيق اتفاقات المصالحة، ووقف العقوبات على قطاع غزة، ووقف سياسة التفرد في القرار الفلسطيني".

#حازم قاسم #حماس #الرئيس عباس #غزة #نتنياهو #روسيا

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