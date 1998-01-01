المالكي: "إسرائيل" تعمل على شن حرب دينية ضد شعبنا

جنيف /سما/

التقي رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الاربعاء، ، نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا لويلين لاندرز ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، وفي الجلسة رفيعة المستوى للمجلس المنعقدة حاليا في جنيف.

و أطلع المالكي، نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، وانتهاكات "إسرائيل"، لحقوق شعبنا وممتلكاته ومقدساته.

واستعرض المالكي التصعيد الأخير في القدس ومحاولات "إسرائيل"، التقسيم المكاني والزماني لباحات المسجد الأقصى، ومحاولات إغلاق باب الرحمة من أجل الاستيلاء على هذه المنطقة وتحويلها إلى مكان عبادة يهودي.

ولفت المالكي، إلى أن إسرائيل تعمل على شن حرب دينية ضد الشعب الفلسطيني، وتحويل الصراع إلى صراع ديني.

بدوره، أكد نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا موقف بلاده الداعم لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف كحق تقرير المصير، وكذلك استعداد بلاده دائما لتقديم المساعدات للمؤسسات الفلسطينية.

وأدان الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تدعم بقاء البند السابع كبند دائم على أجندة مجلس حقوق الإنسان، ولن تقبل بتقويض هذا البند، مؤكدا موقفها الداعم لحل الدولتين.