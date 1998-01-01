  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي: "إسرائيل" تعمل على شن حرب دينية ضد شعبنا

الأربعاء 27 فبراير 2019 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: "إسرائيل" تعمل على شن حرب دينية ضد شعبنا


جنيف /سما/

التقي رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الاربعاء، ، نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا لويلين لاندرز ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، وفي الجلسة رفيعة المستوى للمجلس المنعقدة حاليا في جنيف.

و أطلع المالكي، نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، وانتهاكات "إسرائيل"، لحقوق شعبنا وممتلكاته ومقدساته.

واستعرض المالكي التصعيد الأخير في القدس ومحاولات "إسرائيل"، التقسيم المكاني والزماني لباحات المسجد الأقصى، ومحاولات إغلاق باب الرحمة من أجل الاستيلاء على هذه المنطقة وتحويلها إلى مكان عبادة يهودي.

ولفت المالكي، إلى أن إسرائيل تعمل على شن حرب دينية ضد الشعب الفلسطيني، وتحويل الصراع إلى صراع ديني.

بدوره، أكد نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا موقف بلاده الداعم لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف كحق تقرير المصير، وكذلك استعداد بلاده دائما لتقديم المساعدات للمؤسسات الفلسطينية.

وأدان الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تدعم بقاء البند السابع كبند دائم على أجندة مجلس حقوق الإنسان، ولن تقبل بتقويض هذا البند، مؤكدا موقفها الداعم لحل الدولتين.

#رياض المالكي #اسرائيل #حرب دينية #الشعب الفلسطيني #جنوب افريقيا

الأكثر قراءة اليوم

صور : هكذا تدرب جيش الاحتلال الاسرائيلي استعدادا للمعركة القادمة مع غزة

سمح بالنشر.. الشاباك :اعتقال زكريا الزبيدي "لتورطه في أنشطة فدائية" خطيرة جديدة

صور مؤلمة : 40 قتيلا وعشرات الجرحى في حريق شب في محطة للقطارات في القاهرة

السلطة طلبت من الاحتلال تجميد قرار اقتطاع اموال المقاصة

الشعبية وحماس تتوصلان لاتفاق للافراج عن معتقلي حركة فتح في غزة

صحيفة: تحريك اسرائيلي «لتبادل الأسرى» مع حماس ولقاءات مع أسرى

شهيد من القسام بحادث عرضي شرق خانيونس جنوب القطاع

الأخبار الرئيسية

الحمدلله

الحمدلله: أعدنا أموال المقاصة لاسرائيل بعد اقتطاعها نحو 42 مليون شيقل

image006

الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم تبرع حيوي للأونروا بقيمة 82 مليون يورو

المنظومة الأمنية الاسرائيلية تحذر من اندلاع تصعيد بالمناطق الفلسطينية خاصة في غزة

"واللا" العبري: تعليمات جديدة لمستوطني غلاف غزة بسبب تطور قدرة المقاومة الصاروخية

كوشنر وغرينبلات بالخليج و تركيا للتسويق لـ"صفقة القرن" و حشد الدعم