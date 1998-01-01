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النخالة يلتقي سفير جنوب افريقيا وهذا ما بحثاه..

الأربعاء 27 فبراير 2019 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يلتقي سفير جنوب افريقيا وهذا ما بحثاه..


دمشق /سما/

التقى زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الاربعاء،  في مكتبه في العاصمة السورية دمشق سفير جنوب أفريقيا السيد سولومون مهلانا.

وأكد النخالة على ضرورة التواصل مع جمهورية جنوب أفريقيا،منوها الى أن هناك محبة كبيرة داخل الشعب الفلسطيني لجنوب أفريقيا.

وأشار الى أن الشعب الفلسطيني يعانى نفس معاناة شعب جنوب أفريقيا في ظل الاحتلال الصهيوني المدعومة امريكياً.

وأضاف: أنه حتى هذه اللحظة لا تعترف "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني بالوجود. مستطردا:  "إن الشعوب لن تهزم ونحن سوف نحقق أماني وتطلعات شعبنا عاجلاً أم آجلاً" .

بدوره،  أكد السفير مهلانا على دعم جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وقوفهم جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني.

#زياد النخالة #جنوب افريقيا #دمشق #الجهاد الاسلامي

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