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وفد حماس برئاسة هنية يصل قطاع غزة عبر معبر رفح

الأربعاء 27 فبراير 2019 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حماس برئاسة هنية يصل قطاع غزة عبر معبر رفح


غزة / سما /

عاد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الاربعاء،  والوفد المرافق له الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بعد زيارة للعاصمة المصرية القاهرة استغرقت 25 يوماً.

يشار الى  أن هنية ووفد من حماس قد غادر قطاع غزة يوم الثالث من فبراير الحالي عبر معبر رفح ، متوجها إلى العاصمة المصرية القاهرة.

الجدير بالذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  غادر قطاع غزة، على رأس وفد من أعضاء المكتب السياسي للحركة، متوجهًا إلى القاهرة، وذلك  للقاء المسؤولين المصريين و بحث العديد من القضايا السياسية وتطورات القضية الفلسطينية والعلاقة الثنائية بين الجانبين

#اسماعيل هنية #حركة حماس #مصر #معبر رفح #قطاع غزة

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