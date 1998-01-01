الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاربعاء، أن السفر غدا الخميس، عبر معبر رفح البري سيكون للحافلة التاسعة من كشف (2/25)، وحافلة الجوازات المصرية اضافة الى الحافلتين الأولى والثانية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت الداخلية المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

كشف المسافرين