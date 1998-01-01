مصر تؤكد رفضها أي محاولة لتهميش القضية الفلسطينية

القاهرة /سما/

أكدت جمهورية مصر العربية، اليوم الاربعاء، رفضها أي محاولة لتهميش القضية الفلسطينية ، مشددة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة.

جاء ذلك في كلمة السفير خالد راضي مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات اليوم بمقر الجامعة العربية .

وأشار راضي الى الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة ياسر عرفات في إحياء ذكراه وترسيخ الهوية الوطنية لدى الأطفال الفلسطينيين وتحفيز التفكير العلمي لديهم وكذلك دورها في مشروعات المرأة، والشباب.

ولفت إلى أن الفلسطينيين يبحثون عّن حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولتهم المستقلة في ظل مرحلة تاريخية تواجه القضية الفلسطينية فيها تحديات مصيرية الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود للتأكيد على ثوابتها ومرجعياتها.

وأضاف: أن مصر أكدت إن السلام العادل والشامل، الذي يتضمن إعادة الحقوق لأصحابها هو السبيل لتحقيق السلام والتنمية والتقدم ومواجهة الكراهية والتطرف والارهاب والعنصرية والتمييز.

وأكد مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية ، على أن مصر لن تألو جهدا في رعاية المصالحة الفلسطينية من أجل أن يوحد الفلسطينيون جبهتهم وراء قضيتهم المشروعة ، مشيرا إلى أن المساعي العربية لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" يجب أن تعمل على ضمان تمويل الوكالة بشكل دائم لكي تقوم بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.