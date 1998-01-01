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وفد من الجبهة العربية الفلسطينية يلتقي بممثل منظمة التعاون الاسلامي

الأربعاء 27 فبراير 2019 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من الجبهة العربية الفلسطينية يلتقي بممثل منظمة التعاون الاسلامي


رام الله / سما /

التقى وفد من قيادة الجبهة العربية الفلسطينية، اليوم الاربعاء، بممثل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين السفير أحمد الرويضي.

وضم الوفد كلا من: عضوي المكتب السياسي زياد العارضة وسعيد شويكي، وعددا من قيادة الجبهة: فايز اصلان، وفوزي متولي، وحكمت ابو عيشة، ومحمد عودة سلامة، وحسام الجلاد.

وأشاد الوفد بمواقف منظمة التعاون الاسلامي، وجهودها في دعم شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف، شاكرا للدول الاعضاء لدعمهم الدائم ووقوفهم الى جانب القضية الفلسطينية العادلة على جميع المستويات .

و استعرض الوفد سبل الدفاع عن مقدساتنا الاسلامية والمسيحية وما تتعرض له من حملات تهويد ممنهج  من قبل دولة الاحتلال واجهزتها المختلفة كخطوة رامية لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

ودعا الوفد منظمة التعاون الاسلامي للضغط على المجتمع الدولي ومجلس الامن لتحمل مسؤولياته في اطار حل السلام والامن في العالم عبر انهاء الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تقترفها اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال .

بدوره، اكد الرويضي أن القضية الفلسطينية والقدس تشكلان الهدف والأساس الذي قامت عليه ومن أجله هذه المنظمة الدولية التي تضم في عضويتها (57) دولة موزّعة على أربع قارات، وتتمتع دولة فلسطين من خلال عضويتها في هذه المنظمة بصفة نائب دائم وثابت للرئيس في كافة اجتماعاتها وبمستوياتها المختلفة.

واضاف: نظرا لمحوريّة ومركزية قضيّة فلسطين والقدس الشريف لهذه المنظمة ولتطور وتزايد المهام المنوطة بالمندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي في ظل التطورات والتحديات الإقليمية والدولية خاصة ما تمر به القضية الفلسطينية والقدس الشريف، فإن المنظمة تقوم بكل الجهود لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا ان المنظمة مع حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها كافة المواثيق والاعراف الدولية حتى اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

#الجبهة العربية الفلسطينية #منظمة التعاون الاسلامي

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