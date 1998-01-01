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الحمدلله: أعدنا أموال المقاصة لاسرائيل بعد اقتطاعها نحو 42 مليون شيقل

الأربعاء 27 فبراير 2019 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحمدلله: أعدنا أموال المقاصة لاسرائيل بعد اقتطاعها نحو 42 مليون شيقل


رام الله / سما /

أكد رامي الحمدلله رئيس حكومة تسيير الأعمال، اليوم الاربعاء، خلال كلمته في افتتاح محكمة صلح دورا بمحافظة الخليل، إنه تم إعادة أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي بعد خصم 41 مليون شيقل منها.

واوضح الحمدلله في تصريح صحفي، أن القيادة اتخذت قرارا في اجتماعها في العشرين من الشهر الجاري برفض استلام المقاصة إذا تم خصم اي فلس منها.

وأضاف: بالنسبة للأسرى والشهداء هذا واجب القيادة تبنته وفخامة الرئيس، وبالتأكيد أعدنا هذه الأموال والقرار كان بإعادة المقاصة وبالفعل تم إعادتها بعد خصم 41 مليون و800 ألف شيقل والقرار كان بإعادة بقية أموال المقاصة.

#رامي الحمدلله #اموال المقاصة #اسرائيل

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