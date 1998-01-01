نابلس: الشرطة تضبط عملة مزورة وتقبض على 4 مشتبهين

نابلس / سما /

ضبطت الشرطة، اليوم الاربعاء، عملة يشتبه انها مزورة، والقت القبض على 4 اشخاص مشتبه بهم بحيازتها في محافظة نابلس بالضفة الغربية.

ووفقا لبيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة تلقت بلاغاً من أحد أصحاب المحال التجارية عن قيام أربعة اشخاص بشراء مواد تموينية ودفع ثمنها بعملة نقدية ورقية يشتبه بقانونيتها، على الفور تحرك فريق الأدلة الجنائية والبحث والتحري وباشر العمل للوقوف على ما حدث، وتم حصر الاشتباه بأربعة اشخاص من خارج المحافظة، حيث تم القاء القبض عليهم وبحوزتهم 16200 شيقل من فئة المئة والمئتان شيقل وبعد فحصها من قبل الطواقم المختصة تبين أنها مزورة.

وشدد البيان، على أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه بهم الأربعة وتحفظت على المضبوطات واحالتهم للنيابة العامة اصولاً.