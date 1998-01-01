يوفنتوس يستعين بمارسيلو وزيدان لغزو أوروبا

وكالات / سما /

يتطلع نادي يوفنتوس الإيطالي، للاستعانة بصناع أمجاد ريال مدريدخلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من أجل معانقة اللقب الغائب والعصي، ألا وهو دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، أن يوفنتوس يقترب من حسم صفقة التعاقد مع مارسيلو مدافع ريال مدريد، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث استقرت الأطراف المعنية على القيمة النهائية لإغلاق العملية.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، بات قريباً من الإشراف على مهمة تدريب يوفنتوس، خلفاً للمدير الفني الحالي ماسيمليانو أليجري الذي يعيش موسمه الأخير مع السيدة العجوز.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن البرازيلي سيكلف خزائن يوفنتوس حوالي 45 مليون يورو، ويبدو أن إدارة البيانكونيري تبذل الكثير من الجهد لغزو أوروبا في الفترة المقبلة، وتعرف أنه إذا اجتمع الثلاثي كريستيانو رونالدو ومارسيلو وزيدان فهذا سيسهل عليها كثيراً تحقيق هدفها وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتبدو مهمة يوفنتوس في التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم، صعبة للغاية، إذ ينبغي على الفريق الإيطالي تعويض تخلفه ذهاباً أمام أتلتيكو مدريد بهدفين، حتى يتسنى له التأهل للدور ربع النهائي.