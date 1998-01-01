عمران خان للهند: من الأفضل أن يسود التعقل

اسلام اباد/سما/

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهند لتحكيم العقل خلال خطاب للأمة في ظل التوترات القائمة بين باكستان والهند.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن خان القول في خطابه اليوم الأربعاء " أريد أن أطلعكم على الوضع القائم منذ أمس". وقال" بعد حادث بالاواما، عرضنا على الهند التعاون في التحقيقات، نحن نعلم أنها تكبدت خسائر بشرية".

وأضاف" باكستان تكبدت خسائر بشرية أيضا لذلك عرضنا على الهند التعاون لأن الإرهاب لا يصب في مصلحة باكستان". وأضاف" لقد قلنا إن باكستان سوف تضطر للرد في حال تعرضت لاعتداء من جانب الهند".

وأكمل" لم نتخذ إجراء صباح أمس لأننا لم نكن نعلم حجم الضرر. وإلا كان الإجراء طائشا. لذلك انتظرنا". وأوضح" خطتنا من البداية كانت هى عدم تكبيد الهند خسائر بشرية. الغرض فقط أن نظهر للهند أنها إذا كانت تستطيع دخول مجالنا فنحن أيضا نستطيع ذلك".

وأضاف" المسألة هى إلى أين سوف نذهب من هنا؟ من المهم أن تحكم الهند العقل". وأكمل" سؤالي للحكومة الهنديةهو أنه في ظل الأسلحة التي تمتلكونها ونمتلكها نحن هل نتحمل حدوث سوء تقدير؟ إذا تصاعد الموقف إلى أين سوف نتجه؟ الأمر سوف يخرج من سيطرة مودي(رئيس وزراء الهندناريندرا مودي) ومن سيطرتي".

وقال خان" أدعوكم مجددا للحوار، دعوني أقول مرة أخرى إنه من الأفضل أن يسود التعقل. علينا أن نحل مشاكلنا بالحوار".